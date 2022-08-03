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Давай сразимся, призрак
1-й сезон

Давай сразимся, призрак (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

9.42016, Ssauja gwisina 16 серий
Мелодрама, Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пак обладает сверхъестественной способностью не только видеть призраков, но и изгонять их. Поэтому с удовольствием оказывает помощь тем, кто нуждается в услугах экзорциста. Но однажды он сталкивается с призраком школьницы, и во время исполнения обряда случайно целует еe, да так, что искры летят.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb