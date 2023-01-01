Настоящая кровь (сериал, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Один из самых известных проектов HBO о вампирах, которые борются з�а свое место в обществе. Драма, полная черного юмора и особой романтики.



События сериала разворачиваются в вымышленном городке Бон Темпс, находящемся в штате Луизиана. Прошло уже два года, как вампиры стали полноправными членами общества благодаря синтетической крови, изобретенной японцами. Однако не все люди приветствуют такое соседство. Официантка местного бара Сьюки Стэкхаус, наоборот, не видит ничего плохого в этих созданиях ночи, но ей трудно общаться с обычными людьми из-за своего телепатического дара. Она влюбляется в вампира по имени Билл, который часто посещает ее бар и чьи мысли ей никак не удается прочесть. Окружающие противятся этому союзу и считают, что именно вампиры виновны в серии убийств, которые начали происходить в городе.



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