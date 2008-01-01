Настоящая кровь (сериал, 2008) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

С тех пор, как японцы изобрели синтетическую кровь, у вампиров больше пропала необходимость убивать простых смертных. Два года назад они покинули свои гробы и официально заявили о своих правах. Но не все люди оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычного лакомства...



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