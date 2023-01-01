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Настоящая кровь
2-й сезон

Настоящая кровь (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

8.72008, True Blood 2 12 серий
Триллеры, Драмы18+
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Сюжет

Узнайте, как дружба и семейные узы помогают преодолеть границы между мирами в сериале «Настоящая кровь» — 2 сезон в отличном качестве смотрите на Wink.

Сьюки, как и весь персонал бара Мерлотта приходят в ужас, когда в припаркованном около бара автомобиле находят находят труп женщины. В Бон Темпс появился новый серийный убийца. Теперь, когда вампир Билл обратил невинную девушку Джессику в вампира, он вынужден жить с ней под одной крышей и учить вампирской этике.

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