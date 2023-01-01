Настоящая кровь (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

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Сьюки, как и весь персонал бара Мерлотта приходят в ужас, когда в припаркованном около бара автомобиле находят находят труп женщины. В Бон Темпс появился новый серийный убийца. Теперь, когда вампир Билл обратил невинную девушку Джессику в вампира, он вынужден жить с ней под одной крышей и учить вампирской этике.



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