Настоящая кровь (сериал, 2009) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Сьюки, как и весь персонал бара Мерлотта приходят в ужас, когда в припаркованном около бара автомобиле находят находят труп женщины. В Бон Темпс появился новый серийный убийца. Теперь, когда вампир Билл обратил невинную девушку Джессику в вампира, он вынужден жить с ней под одной крышей и учить вампирской этике.



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