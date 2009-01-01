Настоящая кровь. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Настоящая кровь
2-й сезон
4-я серия

Настоящая кровь (сериал, 2009) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

8.72009, True Blood
Триллеры, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Сьюки, как и весь персонал бара Мерлотта приходят в ужас, когда в припаркованном около бара автомобиле находят находят труп женщины. В Бон Темпс появился новый серийный убийца. Теперь, когда вампир Билл обратил невинную девушку Джессику в вампира, он вынужден жить с ней под одной крышей и учить вампирской этике.

Сериал Настоящая кровь 2 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Мистические, Драмы, Мелодрамы, Фэнтези, Детективы, Триллеры
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг