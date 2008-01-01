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Настоящая кровь (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.72008, True Blood
Триллер, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+57 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 2
- 18+51 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 4
- 18+53 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 5
- 18+51 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 6
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 7
- 18+54 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 9
- 18+49 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 10
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 11
- 18+52 мин
Настоящая кровь
Сезон 1 Серия 12
О сериале
С тех пор, как японцы изобрели синтетическую кровь, у вампиров больше пропала необходимость убивать простых смертных. Два года назад они покинули свои гробы и официально заявили о своих правах. Но не все люди оказались готовы к этому, и не все вампиры были рады отказаться от привычного лакомства...
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