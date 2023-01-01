Хемлок Гроув (сериал, 2013) смотреть онлайн

Кровавый сериал о маленьком городке, в котором давно ходят слухи об оборотнях, вампирах и прочей чертовщине. В ролях — Билл Скарсгард и Фамке Янссен, исполнительный продюсер — режиссер «Хостела», «Лихорадки» и «Кто там» Элай Рот. Хемлок Гроув переживает не лучшие времена. Местный металлургический комбинат закрылся несколько лет назад, лишив многих жителей заработка, так что финансовое расслоение стало особенно заметным. Однажды здесь происходит зверское убийство девушки, в котором начинают подозревать Питера, который совсем недавно приехал в город вместе с матерью. Люди считают, что парень оборотень. Питер и правда обращается в волка, но к убийству отношения не имеет. Кто же стоит за жесткой расправой — расскажет сериал «Хемлок Гроув», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.



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