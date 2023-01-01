Хемлок Гроув (сериал, 2013) смотреть онлайн
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О сериале
Кровавый сериал о маленьком городке, в котором давно ходят слухи об оборотнях, вампирах и прочей чертовщине. В ролях — Билл Скарсгард и Фамке Янссен, исполнительный продюсер — режиссер «Хостела», «Лихорадки» и «Кто там» Элай Рот. Хемлок Гроув переживает не лучшие времена. Местный металлургический комбинат закрылся несколько лет назад, лишив многих жителей заработка, так что финансовое расслоение стало особенно заметным. Однажды здесь происходит зверское убийство девушки, в котором начинают подозревать Питера, который совсем недавно приехал в город вместе с матерью. Люди считают, что парень оборотень. Питер и правда обращается в волка, но к убийству отношения не имеет. Кто же стоит за жесткой расправой — расскажет сериал «Хемлок Гроув», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Рейтинг
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- РЛРежиссёр
Рассел
Ли Файн
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Скотт
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ЛЛАктёр
Лэндон
Либуарон
- ДдАктёр
Джоэль
де ла Фуэнте
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- Актриса
Фрея
Тингли
- ЛФАктриса
Лори
Фортье
- ПБСценарист
Питер
Блейк
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ДХХудожница
Джоэнн
Хансен
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ДКМонтажёр
Дон
Кэссиди
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- ФАОператор
Фернандо
Аргуэльес
- ДГОператор
Джон
Грилло
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр