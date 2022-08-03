Хемлок Гроув (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В городе, где у каждого свои секреты, убивают школьницу. Расследовать последующую цепочку убийств берутся цыган-оборотень и наследник самой влиятельной семьи в округе. Смотрите 1 сезон мистического сериала «Хемлок Гроув» в видеосервисе Wink онлайн. Однажды вечером Брук Блюбелл, ученица школы Хемлок Гроув, погибает после нападения загадочного хищника. Это случается вскоре после того, как в город приезжают Питер и Линда Руманчек, мать и сын цыганского происхождения, которые селятся в трейлере, оставленном им по наследству погибшим дядей. Школьница Кристина пускает слух, что Питер на самом деле оборотень, что усиливает подозрения местных жителей. Слух этот небезоснователен — молодой человек и правда превращается в зверя, но никак не связан с убийством. Вместе с новым другом Романом Годфри, выходцем из семьи местных богачей, они начинают расследование происходящего, в процессе которого раскроют множество тайн города. Присоединиться к их приключениям вы можете, посмотрев в хорошем качестве сериал «Хемлок Гроув» онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- РЛРежиссёр
Рассел
Ли Файн
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Скотт
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ЛЛАктёр
Лэндон
Либуарон
- ДдАктёр
Джоэль
де ла Фуэнте
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- Актриса
Фрея
Тингли
- ЛФАктриса
Лори
Фортье
- ПБСценарист
Питер
Блейк
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ДХХудожница
Джоэнн
Хансен
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ДКМонтажёр
Дон
Кэссиди
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- ФАОператор
Фернандо
Аргуэльес
- ДГОператор
Джон
Грилло
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр