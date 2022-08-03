Хемлок Гроув (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

В городе, где у каждого свои секреты, убивают школьницу. Расследовать последующую цепочку убийств берутся цыган-оборотень и наследник самой влиятельной семьи в округе. Смотрите 1 сезон мистического сериала «Хемлок Гроув» в видеосервисе Wink онлайн. Однажды вечером Брук Блюбелл, ученица школы Хемлок Гроув, погибает после нападения загадочного хищника. Это случается вскоре после того, как в город приезжают Питер и Линда Руманчек, мать и сын цыганского происхождения, которые селятся в трейлере, оставленном им по наследству погибшим дядей. Школьница Кристина пускает слух, что Питер на самом деле оборотень, что усиливает подозрения местных жителей. Слух этот небезоснователен — молодой человек и правда превращается в зверя, но никак не связан с убийством. Вместе с новым другом Романом Годфри, выходцем из семьи местных богачей, они начинают расследование происходящего, в процессе которого раскроют множество тайн города. Присоединиться к их приключениям вы можете, посмотрев в хорошем качестве сериал «Хемлок Гроув» онлайн в видеосервисе Wink.

