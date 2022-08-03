Хемлок Гроув (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Питер вызволяет мать из тюрьмы, Роман пытается свыкнуться со своей истинной природой, а в окрестностях снова начинаются убийства. Возвращайтесь в город оборотней, упырей и научных экспериментов, посмотрев онлайн 2 сезон сериала «Хемлок Гроув» на Wink. Облава федералов застает Питера и Линду на похоронах в Огайо. Женщину арестовывают по многочисленным обвинениям в мошенничестве и отвозят в тюрьму Хемлок Гроув. Теперь Питеру нужно вернуться в ненавистный город и найти 20 тысяч долларов для залога. Роман, который недавно обнаружил, что он упырь, становится главой «Годфри Индастриз». Помимо денежных вопросов ему надо решить, как справляться с жаждой крови. И он точно не намерен помогать Питеру, чья звериная сущность грозит взять над ним верх. Но им придется объединить силы, чтобы противостоять культу, вознамерившемуся уничтожить всех сверхъестественных существ в городе. Смогут ли они справиться с внутренними демонами, пока до них не доберутся внешние враги, расскажет сериал «Хемлок Гроув» в хорошем качестве в видеосервисе Wink онлайн.
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- РЛРежиссёр
Рассел
Ли Файн
- ТСРежиссёр
Т.Дж.
Скотт
- Актриса
Фамке
Янссен
- Актёр
Билл
Скарсгард
- ЛЛАктёр
Лэндон
Либуарон
- ДдАктёр
Джоэль
де ла Фуэнте
- КХАктриса
Каньехтио
Хорн
- Актёр
Дюгрей
Скотт
- ММАктриса
Мадлен
Мартин
- ПМАктриса
Пенелопа
Митчелл
- Актриса
Фрея
Тингли
- ЛФАктриса
Лори
Фортье
- ПБСценарист
Питер
Блейк
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- ДХХудожница
Джоэнн
Хансен
- ДБХудожник
Дрю
Боутон
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- ДКМонтажёр
Дон
Кэссиди
- ДКМонтажёр
Джеймс
Коблентц
- ФАОператор
Фернандо
Аргуэльес
- ДГОператор
Джон
Грилло
- СБОператор
Стивен
Б. Постер
- НБКомпозитор
Нэтан
Барр