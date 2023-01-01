Страшно прекрасно (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Reobeulli horeobeulli 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези16+
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+57 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Се�зон 1 Серия 16Бесплатно
Сюжет
Филип Ю и Чи Ыль-сун родились в одно и то же время. И судьба у парочки одна на двоих: если одному из них хорошо, то другому обязательно плохо. Филип оседлал фортуну и стал знаменитым актером, а Ыль-сун не повезло — девушка работает сценаристом дорам. Однажды судьба сво�дит их на одном проекте, и вокруг начинают происходить странные события.
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыМистические, Мелодрамы, Фэнтези
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb