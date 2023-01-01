Страшно прекрасно
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Страшно прекрасно

Страшно прекрасно (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Reobeulli horeobeulli 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Филип Ю и Чи Ыль-сун родились в одно и то же время. И судьба у парочки одна на двоих: если одному из них хорошо, то другому обязательно плохо. Филип оседлал фортуну и стал знаменитым актером, а Ыль-сун не повезло — девушка работает сценаристом дорам. Однажды судьба сводит их на одном проекте, и вокруг начинают происходить странные события.

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Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb