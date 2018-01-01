Страшно прекрасно. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Страшно прекрасно
1-й сезон
6-я серия

Страшно прекрасно (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Reobeulli horeobeulli
Мелодрама, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Корейская дорама о сценаристке и актере, чьи судьбы переплелись мистическим образом, потому что они родились в один день. Однажды мать мальчика Филипа Ю, родившегося 8 августа 1985 года, провела магический ритуал, оберегающий сына от бед и невзгод. Правда с тех пор хронически не везет девушке, появившейся на свет в один день с Филипом. Так спустя 30 с лишним лет после ритуала Иль Су никак не может реализоваться в профессии – хитроумная коллега присваивает сценарии дорам, которые сочиняет героиня, да и личная жизнь у нее не ладится. Тем временем Филип Ю – популярный актер с огромными гонорарами и множеством наград. можно смотреть онлайн с русской озвучкой

Сериал Страшно прекрасно 1 сезон 6 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb