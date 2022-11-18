Страшно прекрасно (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Корейская дорама о сценаристке и актере, чьи судьбы переплелись мистическим образом, потому что они родились в один день. Однажды мать мальчика Филипа Ю, родившегося 8 августа 1985 года, провела магический ритуал, оберегающий сына от бед и невзгод. Правда с тех пор хронически не везет девушке, появившейся на свет в один день с Филипом. Так спустя 30 с лишним лет после ритуала Иль Су никак не может реализоваться в профессии – хитроумная коллега присваивает сценарии дорам, которые сочиняет героиня, да и личная жизнь у нее не ладится. Тем временем Филип Ю – популярный актер с огромными гонорарами и множеством наград. можно смотреть онлайн с русской озвучкой

