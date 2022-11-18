Страшно прекрасно (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
8.62018, Reobeulli horeobeulli
Мелодрама, Фэнтези16+
Сезоны и серии
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+57 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+58 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+59 мин
Страшно прекрасно
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Корейская дорама о сценаристке и актере, чьи судьбы переплелись мистическим образом, потому что они родились в один день. Однажды мать мальчика Филипа Ю, родившегося 8 августа 1985 года, провела магический ритуал, оберегающий сына от бед и невзгод. Правда с тех пор хронически не везет девушке, появившейся на свет в один день с Филипом. Так спустя 30 с лишним лет после ритуала Иль Су никак не может реализоваться в профессии – хитроумная коллега присваивает сценарии дорам, которые сочиняет героиня, да и личная жизнь у нее не ладится. Тем временем Филип Ю – популярный актер с огромными гонорарами и множеством наград. можно смотреть онлайн с русской озвучкой
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время58 мин / 00:58
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.3 IMDb