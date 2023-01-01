Кассетомания (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сюжет

Трое тинейджеров отправляются на поиски загадочной кассеты с запрещенным ужастиком, но оказываются втянуты в расследование настоящего убийства. Ироничный детектив «Кассетомания» — сериал из Великобритании о любви к кино и приключениям.



Билли и Кон — близкие друзья и преданные поклонники фильмов ужасов. Они стремятся собрать коллекцию из 72 кассет с хоррорами, которые были запрещены за особую жестокость. Ради своей цели школьники готовы даже воровать, но финальная кассета продолжает от них ускользать. Чтобы найти заветный фильм, ребята бегут из Дублина в Лондон в компании сестры Кона по имени Зои, которая тоже переживает бунтарскую фазу. Однако, добравшись до Англии, подростки сталкиваются с невыдуманным убийством.



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