Кассетомания (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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Сюжет
Трое тинейджеров отправляются на поиски загадочной кассеты с запрещенным ужастиком, но оказываются втянуты в расследование настоящего убийства. Ироничный детектив «Кассетомания» — сериал из Великобритании о любви к кино и приключениям.
Билли и Кон — близкие друзья и преданные поклонники фильмов ужасов. Они стремятся собрать коллекцию из 72 кассет с хоррорами, которые были запрещены за особую жестокость. Ради своей цели школьники готовы даже воровать, но финальная кассета продолжает от них ускользать. Чтобы найти заветный фильм, ребята бегут из Дублина в Лондон в компании сестры Кона по имени Зои, которая тоже переживает бунтарскую фазу. Однако, добравшись до Англии, подростки сталкиваются с невыдуманным убийством.
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Информация
Рейтинг
- КСРежиссёр
Кристофер
Смит
- МКРежиссёр
Меган
К. Фокс
- КААктёр
Кэл
Арнольд
- ВОАктриса
Валери
О’Коннор
- ДРАктёр
Деклан
Роджерс
- ЭИАктёр
Эммануэль
Игодаро
- СКАктриса
Симона
Кирби
- БДАктёр
Барри
Джон Кинселла
- ОФАктёр
Оливер
Финнегэн
- ДДАктриса
Джейд
Джордан
- ДРАктёр
Дэвид
Райан
- ДОАктёр
Дэвид
О’Рейли
- РМАктёр
Рори
Маллен
- ТИАктриса
Тара
Иган Лэнгли
- ДБПродюсер
Джули
Бэйнс
- МБПродюсер
Марк
Б. Лорбер
- ННПродюсер
Ник
Нэнтелл
- КМХудожник
Килен
Макробертс
- БУМонтажёр
Бен
Уайтхед
- ЭБОператор
Элинор
Боуман