Хроники Шаннары (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

В мир далекого будущего, где человеческая цивилизация давно уничтожена, а люди — всего лишь одна из рас, населяющих Землю, готовится вторжение демонов. «Хроники Шаннары» — сериал по известному фэнтези-циклу Терри Брукса с Остином Батлером в главной роли.



После разрушительных войн, положивших конец привычному мироустройству, прошли тысячи лет. Времена человеческого господства остались в легендах, а образовавшиеся на месте прежней цивилизации Четыре земли находятся под управлением эльфов. Мирной жизни грозит прийти конец, когда умирает дерево Элкрис, защищавшее Землю от нашествия демонов. Три чужака объединят усилия, чтобы спасти мир от потусторонней угрозы: принцесса Эмберли, полуэльф Уилл Омсфорд и воспитанная ворами Эретрия. Под руководством друида Алланона им предстоит сразиться с демонами, готовящимися вторгнуться в Четыре земли.



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