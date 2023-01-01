Хроники Шаннары (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+41 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 1
- 18+39 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 2
- 18+41 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 3
- 18+40 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 4
- 18+41 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 5
- 18+40 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 6
- 18+41 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 7
- 18+41 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 8
- 18+39 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 9
- 18+39 мин
Хроники Шаннары
Сезон 2 Серия 10
Сюжет
Друид Дагда Мор и его армия демонов повержены, но война со злом далека от завершения. Новые приключения полуэльфа Уила Омсфорда и его соратников ждут вас в фэнтези-сериале «Хроники Шаннары», 2 сезон которого уже доступен на Wink.
Во втором сезоне в Четырех землях настал мир и спокойствие. Принцесса Эмберли пожертвовала собой, чтобы воссоединиться со священным древом эльфов, а последний потомок Шаннары Уил Омсфорд и бывшая воровка Эретрия оказались разлучены. Уил отрекся от магии и в попытке сбежать от судьбы ведет жизнь затворника. Эретрия же пытается его найти, обеспокоенная странными видениями. По ее следу идет Бэндон, бывший ученик друида Алланона, присоединившийся к силам тьмы. Он намерен пробудить могущественного колдуна, чтобы отомстить тем, кого считает предателями. В это время на всех, кто владеет магией, охотятся террористы под руководством генерала Риги. Они уверенны, что именно волшебство — источник всего зла в мире.
Готовы ли Четыре земли к новому конфликту, вы узнаете, когда будете смотреть «Хроники Шаннары». 2 сезон сериала можно найти на нашем видеосервисе Wink.
Сериал Хроники Шаннары 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
ЖанрыПриключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Брэд
Тернер
- ДМРежиссёр
Джеймс
Маршалл
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Актёр
Остин
Батлер
- ИБАктриса
Ивана
Бакеро
- МБАктёр
Ману
Беннетт
- АЯАктёр
Аарон
Якубенко
- МВАктёр
Маркус
Ванко
- Актриса
Поппи
Дрейтон
- МДАктриса
Малез
Джоу
- ВМАктриса
Ванесса
Морган
- ДУАктёр
Джентри
Уайт
- ЭБАктриса
Эмилия
Бёрнс
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- ДБПродюсер
Дэвид
Блокер
- ТБПродюсер
Терри
Брукс
- РГХудожник
Роберт
Гиллис
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- ДБМонтажёр
Джош
Бил
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- РЧОператор
Родни
Чартерс
- АМОператор
Аарон
Мортон