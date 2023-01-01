Биография

Брэд Тернер — канадский режиссер, продюсер и актер. Двукратный лауреат премии Гильдии режиссеров Канады, номинант на премию Cable Ace. Родился в Бейфилде 22 июня. Кинодеятель с отличием окончил программу телевизионных искусств в лондонской Средней школе Била. В основном Тернер известен как режиссер, но также он занимается продюсированием. Брэд проявил себя в 16 проектах, среди которых сериалы «24 часа», «Сосны», «Хроники Шаннары» и «Гавайи 5.0». Также в 1998 году он сыграл в своем же фильме «Вечный вопрос брака». В режиссерском портфолио Брэда Тернера свыше 110 проектов. Кинематографист работал над эпизодами популярных сериалов «Побег», «Дневники вампира», «Древние», «Кости», «Сорвиголова» и «Родина». Также в его творческой биографии можно увидеть многосерийные ленты «Звездные врата: Атлантида», «Звездные врата: 3В-1», фантастический хоррор «Извне», комедию «Мертвые как я» и боевик «Тайны Смолвиля».