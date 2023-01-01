Перевозчик (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Перевозчик — экшн-телесериал по мотивам одноимeнной серии фильмов Люка Бессона. В центре сюжета бывший сотрудник Сил специального назначения Фрэнк Мартин, ныне перевозчик разных грузов. Он не задает лишних вопросов и всегда соблюдает чeткие правила: «Никогда не изменяй условия сделки», «Никаких имeн», «Никогда не открывать груз». Его точность вождения и боевые навыки позволяют ему выжить в самых опасных ситуациях на протяжении всей миссии.



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