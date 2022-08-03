Перевозчик. 1 сезон. 9 серия
Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1.9
Боевик, Триллер18+

О сериале

В Торонто Фрэнка просят забрать груз, содержащий конфиденциальную информацию, а точнее - компромат на промышленника, замешанного в торговле африканскими кровавыми алмазами, из банковского хранилища и доставить его по конкретному адресу.

Страна
Канада, США, Франция
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»