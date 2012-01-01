Перевозчик. 1 сезон. 7 серия
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Перевозчик
1-й сезон
7-я серия

Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1.7
Боевики, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Фрэнк нанят, чтобы привезти груз с юга Франции в Париж, который привлекает собак при досмотре на контрольно-пропускном пункте. Скрывшись от полиции, он понимает, что груз - это бомба предназначенная для теракта в столице Франции.

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Информация

Страна
США, Канада, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»