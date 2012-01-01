Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фрэнк нанят, чтобы привезти груз с юга Франции в Париж, который привлекает собак при досмотре на контрольно-пропускном пункте. Скрывшись от полиции, он понимает, что груз - это бомба предназначенная для теракта в столице Франции.



Сериал Перевозчик 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.