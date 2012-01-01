WinkСериалыПеревозчик1-й сезон6-я серия
Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно
8.62012, Transporter: The Series 1.6
Боевики, Триллеры18+
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Перевозчик
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Перевозчик
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Перевозчик
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Перевозчик
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Сюжет
У Фрэнка есть двенадцать часов для транспортировки украденного микрочипа, предназначенного для современных вооружений, перед тем, как заминированный груз убьет его. В гонке на время, Фрэнк должен найти способ заставить клиента нейтрализовать смертельное устройство.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Тернер
- ЭВРежиссёр
Эрик
Валетт
- ЭМРежиссёр
Энди
Микита
- СПРежиссёр
Стефан
Плещински
- КВАктёр
Крис
Вэнс
- ФБАктёр
Франсуа
Берлеан
- ЧХАктёр
Чарли
Хюбнер
- ВПАктриса
Виоланте
Плачидо
- АОАктриса
Андреа
Ошварт
- ДШАктриса
Дельфин
Шанеак
- МРАктёр
Марк
Рендалл
- ККАктёр
Курт
Келли
- ДРАктёр
Джулиан
Ричингс
- МЛАктёр
Марк
Лутс
- СМПродюсер
Сьюзэн
Мердок
- ФФПродюсер
Фред
Фукс
- ДДХудожник
Джон
Дондертмэн
- ДХХудожник
Дэвид
Хэкл
- СЛМонтажёр
Стивен
Лоуренс
- РКМонтажёр
Рослин
Каллу
- ДБМонтажёр
Дэвид
Б. Томпсон
- СПМонтажёр
Себастьян
Пранжер
- ДХОператор
Дэвид
Херрингтон
- ДВОператор
Дерик
В. Ундершульц
- ЛБОператор
Лоран
Барес
- НМКомпозитор
Натэниел
Мекали