Перевозчик. 1 сезон. 6 серия
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Сериалы
Перевозчик
1-й сезон
6-я серия

Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1.6
Боевики, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

У Фрэнка есть двенадцать часов для транспортировки украденного микрочипа, предназначенного для современных вооружений, перед тем, как заминированный груз убьет его. В гонке на время, Фрэнк должен найти способ заставить клиента нейтрализовать смертельное устройство.

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Информация

Страна
США, Канада, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»