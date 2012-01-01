Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У Фрэнка есть двенадцать часов для транспортировки украденного микрочипа, предназначенного для современных вооружений, перед тем, как заминированный груз убьет его. В гонке на время, Фрэнк должен найти способ заставить клиента нейтрализовать смертельное устройство.



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