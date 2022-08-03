Перевозчик. 1 сезон. 2 серия
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Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1.2
Боевик, Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

После успешного дела в Марселе Фрэнк отправляется в Берлин, где он должен забрать Делию Вайгерт, богатую молодую светскую львицу, и вывезти ее в безопасное место. Ее отец, бывший влиятельный генерал армии, продал множество военных секретов, и Делия сейчас находится в серьезной опасности - бандиты из Германии угрожают похитить ее.

Страна
Германия, США, Канада, Франция
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»