Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фрэнк должен транспортировать миллион евро из Парижа в Марсель одновременно соревнуясь с двумя другими элитными перевозчиками, каждый с тем же грузом и назначением. Перевозчик, который победит, получит очень дорогой и престижный контакт.



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