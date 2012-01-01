Перевозчик. 1 сезон. 8 серия
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Перевозчик
1-й сезон
8-я серия

Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1.8
Боевики, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Фрэнк должен забрать ценную картину из галереи и привезти ее к богатому коллекционеру-психопату. Начинается сумасшедшая погоня, во время которой появляется молодая женщина, которая угрожает ему пистолетом, утверждая, что картина принадлежит ей.

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Информация

Страна
Канада, Франция, США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»