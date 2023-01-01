Перевозчик. Сезон 1
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Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1 12 серий
Боевики, Детективы18+

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1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Перевозчик — экшн-телесериал по мотивам одноимeнной серии фильмов Люка Бессона. В центре сюжета бывший сотрудник Сил специального назначения Фрэнк Мартин, ныне перевозчик разных грузов. Он не задает лишних вопросов и всегда соблюдает чeткие правила: «Никогда не изменяй условия сделки», «Никаких имeн», «Никогда не открывать груз». Его точность вождения и боевые навыки позволяют ему выжить в самых опасных ситуациях на протяжении всей миссии.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»

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