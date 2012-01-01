Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

При транспортировке Фрэнку на хвост садится полиция. Забыв про все правила, он открывает пакет и обнаруживает в нем человеческое сердце, предназначенное для трансплантации. Фрэнк сталкивается с дилеммой, когда понимает, что его клиент, Сужик Драго, один из самых влиятельных криминальных авторитетов �на юге Франции, украл сердце, чтобы спасти собственного сына, который страдает от врожденного порока сердца.



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