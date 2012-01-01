Перевозчик. 1 сезон. 12 серия
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12-я серия

Перевозчик (сериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

8.62012, Transporter: The Series 1.12
Боевики, Триллеры18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Новая работа Фрэнка идет наперекосяк: он теряет груз наркотиков при ограблении и теперь его работодатель - русский гангстер, обвиняет его в том, что Фрэнк присвоил деньги. Чтобы доказать свою невиновность, Фрэнк отправляется на поиски настоящих преступников.

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Информация

Страна
Канада, США, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Перевозчик»