После успешного дела в Марселе Фрэнк отправляется в Берлин, где он должен забрать Делию Вайгерт, богатую молодую светскую львицу, и вывезти ее в безопасное место. Ее отец, бывший влиятельный генерал армии, продал множество военных секретов, и Делия сейчас находится в серьезной опасности - бандиты из Германии угрожают похитить ее.

