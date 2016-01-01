Хроники Шаннары (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Хроники Шаннары. Сезон 1. Серия 8
Начало приключений лекаря Уила Омсфорда в загадочном мире Четырех земель, который оказывается под угрозой нападения демонов. Экранизация знаменитой серии книг Терри Брукса ждет вас в фэнтезийном приключении «Хроники Шаннары», 1 сезон которого можно найти на Wink.

Первый сезон разворачивается на планете Земля. С тех пор как бесконечные конфликты уничтожили привычную цивилизацию, прошли многие тысячи лет. Технологические изобретения позабыты, а люди под влиянием радиации мутировали во множество других рас, в том числе гномов, троллей и дворфов. На территории Северной Америки раскинулись Четыре земли. Мир здесь охраняет древо Элкрис, в недрах которого заточены жуткие демоны. На протяжении веков за Элкрисом присматривали мудрые эльфы, но теперь древо увядает. На свободу уже вырвался друид Дагда Мор, мечтающий повергнуть мир в хаос. Вся надежда на полуэльфа Уила Омсфорда, ученика друида Алланона, а также принцессу Эмберли и хитрую Эретрию, которые отправляются в опасный путь, чтобы защитить Элкрис при помощи могущественной магии.

На какие жертвы им придется пойти, вы узнаете, когда будете смотреть «Хроники Шаннары» — 1 сезон онлайн доступен в нашем видеосервисе Wink.

Сериал Хроники Шаннары 1 сезон 8 серия

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

