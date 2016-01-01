Хроники Шаннары (сериал, 2016) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Начало приключений лекаря Уила Омсфорда в загадочном мире Четырех земель, который оказывается под угрозой нападения демонов. Экранизация знаменитой серии книг Терри Брукса ждет вас в фэнтезийном приключении «Хроники Шаннары», 1 сезон которого можно найти на Wink.



Первый сезон разворачивается на планете Земля. С тех пор как бесконечные конфликты уничтожили привычную цивилизацию, прошли многие тысячи лет. Технологические изобретения позабыты, а люди под влиянием радиации мутировали во множество других рас, в том числе гномов, троллей и дворфов. На территории Северной Америки раскинулись Четыре земли. Мир здесь охраняет древо Элкрис, в недрах которого заточены жуткие демоны. На протяжении веков за Элкрисом присматривали мудрые эльфы, но теперь древо увядает. На свободу уже вырвался друид Дагда Мор, мечтающий повергнуть мир в хаос. Вся надежда на полуэльфа Уила Омсфорда, ученика друида Алланона, а также принцессу Эмберли и хитрую Эретрию, которые отправляются в опасный путь, чтобы защитить Элкрис при помощи могущественной магии.



На какие жертвы им придется пойти



Сериал Хроники Шаннары 1 сезон