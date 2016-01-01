Хроники Шаннары (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Начало приключений лекаря Уила Омсфорда в загадочном мире Четырех земель, который оказывается под угрозой нападения демонов. Экранизация знаменитой серии книг Терри Брукса ждет вас в фэнтезийном приключении «Хроники Шаннары», 1 сезон которого можно найти на Wink.
Первый сезон разворачивается на планете Земля. С тех пор как бесконечные конфликты уничтожили привычную цивилизацию, прошли многие тысячи лет. Технологические изобретения позабыты, а люди под влиянием радиации мутировали во множество других рас, в том числе гномов, троллей и дворфов. На территории Северной Америки раскинулись Четыре земли. Мир здесь охраняет древо Элкрис, в недрах которого заточены жуткие демоны. На протяжении веков за Элкрисом присматривали мудрые эльфы, но теперь древо увядает. На свободу уже вырвался друид Дагда Мор, мечтающий повергнуть мир в хаос. Вся надежда на полуэльфа Уила Омсфорда, ученика друида Алланона, а также принцессу Эмберли и хитрую Эретрию, которые отправляются в опасный путь, чтобы защитить Элкрис при помощи могущественной магии.
На какие жертвы им придется пойти, вы узнаете, когда будете смотреть «Хроники Шаннары» — 1 сезон онлайн доступен в нашем видеосервисе Wink.
Сериал Хроники Шаннары 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Фэнтези
КачествоFull HD
Время39 мин / 00:39
Рейтинг
- Режиссёр
Брэд
Тернер
- ДМРежиссёр
Джеймс
Маршалл
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Актёр
Остин
Батлер
- ИБАктриса
Ивана
Бакеро
- МБАктёр
Ману
Беннетт
- АЯАктёр
Аарон
Якубенко
- МВАктёр
Маркус
Ванко
- Актриса
Поппи
Дрейтон
- МДАктриса
Малез
Джоу
- ВМАктриса
Ванесса
Морган
- ДУАктёр
Джентри
Уайт
- ЭБАктриса
Эмилия
Бёрнс
- АГСценарист
Альфред
Гоф
- ММСценарист
Майлз
Миллар
- ДБПродюсер
Дэвид
Блокер
- ТБПродюсер
Терри
Брукс
- РГХудожник
Роберт
Гиллис
- РБХудожник
Роберт
Бэвин
- ДБМонтажёр
Джош
Бил
- ПДМонтажёр
Пол
Дж. Дэй
- МБОператор
Майкл
Бонвилейн
- РЧОператор
Родни
Чартерс
- АМОператор
Аарон
Мортон