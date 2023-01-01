Поймать призрака
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Поймать призрака

Поймать призрака (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

9.12019, Yuryeongeul japara 1 сезон
Детективы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Чтобы найти пропавшую сестру-близняшку с аутизмом, детектив Ю-рён переводится в полицию метро. Девушка наделена исключительным ощущением пространства, с помощью чего она и распутывает дела.


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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb