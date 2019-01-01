WinkСериалыПоймать призрака1-й сезон2-я серия
Поймать призрака (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.12019, Yuryeongeul japara
Детектив, Мелодрама18+
Сезоны и серии
- 18+68 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+65 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+62 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+65 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+66 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+59 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+63 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+58 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+59 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+65 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+59 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+60 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+60 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+57 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+60 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+59 мин
Поймать призрака
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Чтобы найти пропавшую сестру-близняшку с аутизмом, детектив Ю-рён переводится в полицию метро. Девушка наделена исключительным ощущением пространства, с помощью чего она и распутывает дела.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези, Детектив
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb