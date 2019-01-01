WinkСериалыПоймать призрака1-й сезон15-я серия
Поймать призрака (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
9.12019, Yuryeongeul japara
Детектив, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чтобы найти пропавшую сестру-близняшку с аутизмом, детектив Ю-рён переводится в полицию метро. Девушка наделена исключительным ощущением пространства, с помощью чего она и распутывает дела.
Сериал Поймать призрака 1 сезон 15 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези, Детектив
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb