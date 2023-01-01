WinkВсе подборкиФильмы и сериалы в жанре Драмы
Фильмы и сериалы в жанре Драмы
Приложение
2022, 88 мин
9.4
Капитан Крюк
2024, 92 мин
6.7
Времена года
2023, 96 мин
6.5
Крик в тишине
2024, 115 мин
8.5
Центурион: Танцующий жеребец
2023, 93 мин
9.0
Гампи. Собачья жизнь
2024, 82 мин
6.8
Партенопа
2024, 121 мин
8.2
Хочу сейчас
2024, 112 мин
7.6
Птица
2024, 113 мин
7.7
Отравленная любовь
2024, 88 мин
8.1
Конклав
2024, 115 мин
7.3
Мать и сын
2022, 112 мин
8.0
Моя банда
2022, 114 мин
6.8
Воплощение
2024, 126 мин
7.5
Борец. Кажымукан - чемпион мира
2024, 82 мин
5.6
Охотница за временем
2024, 87 мин
7.7
Криминальный шеф
2023, 97 мин
7.6
День недели — любой
2024, 77 мин
7.8
Любовь глазами Дальвы
2022, 84 мин
6.2
Мошенник
2023, 87 мин
8.6
Красные башмачки: Новая глава
2023, 111 мин
8.5
Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки
2025, 123 мин
9.2
Небесная команда
2021, 87 мин
8.0
P.S. Верю в любовь
2023, 98 мин
8.2
В потоке трех стихий
2024, 81 мин
7.8
Каникулы в Мексике
2023, 102 мин
Королев
2007, 115 мин
5.7
Последнее замыкание. Конец света
2023, 85 мин
5.3
Вурдалак
2023, 90 мин
8.7
Коломбиана (в переводе Гоблина)
2011, 103 мин
6.6
Роскошные проблемы
2022, 94 мин
8.0
Великий фокусник
2011, 123 мин
6.8
До свидания, мама
2014, 98 мин
Бесплатно
5.6
Три лица
2018, 96 мин
8.3
Дети перемен. Фильм о фильме
2024, 34 мин
6.0
Персона
2024, 84 мин
6.3
Миссия: Спасение
2024, 89 мин
7.8
Нечего терять
2023, 107 мин
6.8
Магия
1978, 99 мин
6.7
Форсаж. Полный вперед!
2024, 84 мин
6.5
Двуличный
2023, 75 мин
7.4
Месть
2023, 103 мин
6.5
Анора
2024, 133 мин
8.7
В плену стихии
2024, 94 мин
7.7
Рождественское желание Чарли
2020, 94 мин
5.6
День до
2016, 88 мин
7.3
Альтернативный выбор
2024, 65 мин
7.1
Особенности национальной больницы
2024, 78 мин