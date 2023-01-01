Граница миров 1 сезон (2024 год) смотреть

Сюжет

«Граница миров» — сериал, который расскажет, что порталы в другие миры могут находиться где угодно…



После встречи с вампиром братья Шиловы открывают в себе сверхспособности, но это не единственный сюрприз, который их ждет. Оказывается, в местном Научно-исследовательском институте уже давно существует портал в Темный мир, где живут не только вампиры, но и оборотни, русалки и прочие мифические существа. За порталом следит тайная организация «Граница миров», членами которой предстоит стать и Шиловым, а также принять участие в поисках таинственного и очень важного артефакта…



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