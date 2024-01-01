Граница миров. Сезон 1. Серия 14
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Сериалы
Граница миров
1-й сезон
14-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 14
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В квартире Леши внезапно материализуется незнакомый вампир и утверждает, что он муж Илоны. Также он просит какие-то документы на недвижимость. Расстроенный скрытностью Илоны Алексей отдает ему документы, не подозревая, что Илона давно в разводе. Неужели это козни вампирского совета? Тем временем Людмила Николаевна и Серега находят нечто интересное на ликеро-водочном заводе...

Зачем объявился бывший муж Илоны и что обнаружили сотрудники «Границы миров» в чане с виски? «Граница миров» 14 серия доступна к просмотру на Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»