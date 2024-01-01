Граница миров. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
6-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 6
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лехе поручают ответственное задание: доставить на шабаш несколько молоденьких ведьмочек, однако остаться с ними дольше положенного начальник категорически запрещает, ведь он знает, что это за женщины. Кроме того, выясняется, что ведьмы планируют провести жертвоприношение с помощью обсидианового кинжала. А тем временем Сереге предстоит поучаствовать в спортивном матче с оборотнем — в роли тренера выступает сам Павел Никитич.

Кто кого отправит в нокаут и не принесут ли незадачливого Леху в жертву на шабаше? Смотреть сериал «Граница миров» 6 серия приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»