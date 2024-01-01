Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Лехе поручают ответственное задание: доставить на шабаш несколько молоденьких ведьмочек, однако остаться с ними дольше положенного начальник категорически запрещает, ведь он знает, что это за женщины. Кроме того, выясняется, что ведьмы планируют провести жертвоприношение с помощью обсидианового кинжала. А тем временем Сереге предстоит поучаствовать в спортивном матче с оборотнем — в роли тренера выступает сам Павел Никитич.



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