Граница миров. Сезон 1. Серия 9
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
9-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 9
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В соседнем лесу орудует Леший, у которого давным-давно закончилась виза, — новая задачка для ребят из «Границы миров», и разобраться с этим отправляют Сергея. Также руководитель организации пробует на Илоне препарат Амнезин, который начисто стирает ей память о Лехе, а такой поворот дел парня совершенно не устраивает. Пытаясь вернуть ей память, он случайно возвращает вампиршу в ее прошлое.

Как же Илона стала вампиром и кем она была в прошлой жизни? Секрет раскроет 9 серия: «Граница миров» — сериал онлайн уже доступен на Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»