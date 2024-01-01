Граница миров. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
5-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 5
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Леха на автомобиле въезжает в яму — и все бы ничего, но его сверхспособности говорят ему, что дело нечисто и яма вовсе не так проста, как кажется. Возможно ли, что здесь кроется еще один кусок артефакта, за которым охотятся вампиры?.. А Сергей случайным образом выпивает молодильное зелье и становится ребенком, но очаровательным его точно не назовешь!

Вернут ли Сергею прежний облик и неужели в катакомбах затерялся артефакт — расскажет 5 серия. «Граница миров», сериал с 2024 года, уже ждет в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»