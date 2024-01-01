Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Леха на автомобиле въезжает в яму — и все бы ничего, но его сверхспособности говорят ему, что дело нечисто и яма вовсе не так проста, как кажется. Возможно ли, что здесь кроется еще один кусок артефакта, за которым охотятся вампиры?.. А Сергей случайным образом выпивает молодильное зелье и становится ребенком, но очаровательным его точно не назовешь!



Вернут ли Сергею прежний облик и неужели в катакомбах затерялся артефакт — расскажет 5 серия. «Граница миров», сериал с 2024 года, уже ждет в онлайн-кинотеатре Wink!



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