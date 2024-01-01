Граница миров. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Граница миров
1-й сезон
8-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 8
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Кровь Аполлона магическим образом помогла склеить осколки артефакта, и сотрудникам «Границы миров» остается выяснить, почему так произошло. Правда, теперь Аполлон считает себя особенным и задирает нос. Илону пытаются использовать для провоза контрабанды, спрятав камень в ее сумочке, а Серега надеется убедить Людмилу Николаевну, что встречается со Светой, и вызвать у заместительницы ревность, но тут его ждет неожиданный сюрприз…

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Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»