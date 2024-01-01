Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Лехе и Сереге поручено новое задание — поставить прививку опасному оборотню, который при ближайшем полнолунии обратится в свою звериную сущность. Да только один из братьев разозлил ведьму, разбив ее колдовское зеркало, и теперь его преследуют несчастья. Помочь ребятам собирается Илона, красивая дерзкая вампирша, однако у нее явно есть свои скрытые мотивы…



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