Граница миров. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
2-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 2
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лехе и Сереге поручено новое задание — поставить прививку опасному оборотню, который при ближайшем полнолунии обратится в свою звериную сущность. Да только один из братьев разозлил ведьму, разбив ее колдовское зеркало, и теперь его преследуют несчастья. Помочь ребятам собирается Илона, красивая дерзкая вампирша, однако у нее явно есть свои скрытые мотивы…

Получится ли у братьев справится с проклятием ведьмы и диким оборотнем? Смотреть сериал «Граница миров» (2 серия) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»