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Сериалы
Граница миров
Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»

Режиссёры

Аскар Бисембин

Аскар Бисембин

Askar Bisembin
Режиссёр

Актёры

Даня Киселёв

Даня Киселёв

Актёр
Денис Нурулин

Денис Нурулин

Актёр
Николай Добрынин

Николай Добрынин

Актёр
Анна Снаткина

Анна Снаткина

Актриса
Маргарита Дьяченкова

Маргарита Дьяченкова

Актриса
Ангелина Поплавская

Ангелина Поплавская

Актриса
Илья Любимов

Илья Любимов

Актёр
Александр Яцко

Александр Яцко

Актёр
Анастасия Светличная

Анастасия Светличная

Актриса
Иван Зайцев

Иван Зайцев

Актёр
Вероника Ряполова

Вероника Ряполова

Актриса
Стефания Баюшкина

Стефания Баюшкина

Актриса
Денис Сладков

Денис Сладков

Актёр
Ксения Копылова

Ксения Копылова

Актриса
Дмитрий Сафронов

Дмитрий Сафронов

Актёр
Евгений Белов

Евгений Белов

Актёр
Вадим Пироженко

Вадим Пироженко

Актёр
Андрей Луковников

Андрей Луковников

Актёр
Кристина Якименко

Кристина Якименко

Актриса
Евгения Романова

Евгения Романова

Актриса
Мириам Хомская

Мириам Хомская

Актриса
Даниил Чикирев

Даниил Чикирев

Актёр
Тать�яна Монахова

Татьяна Монахова

Актриса
Арсен Гюльбалаев

Арсен Гюльбалаев

Актёр
Евгений Булавкин

Евгений Булавкин

Актёр
Александр Шахов

Александр Шахов

Актёр
Илькин Мамедов

Илькин Мамедов

Актёр
Юрий Землянухин

Юрий Землянухин

Актёр
Дмитрий Красюк

Дмитрий Красюк

Актёр
Давид Аветисов

Давид Аветисов

Актёр
Ольга Челышева

Ольга Челышева

Актриса

Сценаристы

Илья Литвиненко

Илья Литвиненко

Сценарист
Евгений Орлов

Евгений Орлов

Сценарист
Светлана Акуневич

Светлана Акуневич

Сценарист
Михаил Тогузов

Михаил Тогузов

Сценарист

Продюсеры

Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

Продюсер
Дмитрий Табарчук

Дмитрий Табарчук

Продюсер
Константин Маньковский

Константин Маньковский

Продюсер
Павел Сарычев

Павел Сарычев

Продюсер
Андрей Мухортов

Андрей Мухортов

Продюсер
Дмитрий Зверьков

Дмитрий Зверьков

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Владимир Неклюдов

Владимир Неклюдов

Продюсер
Дарья Отвага

Дарья Отвага

Продюсер
Илья Литвиненко

Илья Литвиненко

Продюсер
Михаил Сулимов

Михаил Сулимов

Продюсер
Ирина Баслова

Ирина Баслова

Продюсер
Леонид Меламуд

Леонид Меламуд

Продюсер
Наталия Балаба

Наталия Балаба

Продюсер

Художники

Артем Купина

Артем Купина

Художник
Евгения Царько

Евгения Царько

Художница
Ольга Попова

Ольга Попова

Художница

Операторы

Антон Пай

Антон Пай

Оператор