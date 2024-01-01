Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Илону схватили вампиры и пытаются вызнать у нее все, что известно о сердце Каина, но стойкая вампирша дает отпор. На помощь ей приходит одна из знакомых Леше ведьм, у которой свои счеты с Андроном. Посылкой в офис «Границы миров» доставляют старого тибетского монаха, и несмотря на то, что дед находится в нирване, кажется, он владеет какой-то важной информацией…



Как разбудить монаха и сможет ли Алексей спасти Илону? Узнаем из 16 серии «Граница миров» — сериал доступен к просмотру на Wink!



