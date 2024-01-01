Граница миров 1 сезон 1 серия смотреть онлайн

Два брата, Леха и Серега, попадают в крупную переделку: они встречают самого настоящего вампира. Из этой ситуации им удается выпутаться, однако теперь парням придется работать на особую организацию «Граница миров», которая отслеживает всю нечисть, пытающуюся пересечь «границу» и попасть в мир людей. Их ждут встречи не только с вампирами и оборотнями, но и русалками, ведьмами и прочими опасными существами. А еще ребятам предстоит разгадать загадку одного артефакта, за которым идет настоящая охота…



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