Граница миров. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
3-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 3
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В офисе «Границы миров» раздается телефонный звонок — русалка умоляет сотрудников НИИ помочь ей. Оказывается, она приворожила местного олигарха, но не рассчитала с заклинанием, и теперь ее вынуждают выйти за него замуж. Тем временем Леха отправляется помочь Илоне на пляже, ведь вампирам опасно выходить под открытое солнце, но на уме у молодого парня явно не только купание…

Неравнодушна ли к нему Илона, или Леха — просто часть ее коварного плана? «Граница миров» — сериал, онлайн 3 серия которого уже доступна на Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»