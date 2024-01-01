Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

В офисе «Границы миров» раздается телефонный звонок — русалка умоляет сотрудников НИИ помочь ей. Оказывается, она приворожила местного олигарха, но не рассчитала с заклинанием, и теперь ее вынуждают выйти за него замуж. Тем временем Леха отправляется помочь Илоне на пляже, ведь вампирам опасно выходить под открытое солнце, но на уме у молодого парня явно не только купание…



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