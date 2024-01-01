Граница миров. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Граница миров
1-й сезон
4-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 4
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В «Границе миров» очередное происшествие: один из туристов потерял свою визу и документы. Это очень опасно, ведь в документах указано, что он вампир, чего не положено знать смертным. Теперь Лехе и Аполлону предстоит отыскать визу и встретится с вампирской любовницей и ее ревнивым мужем, а Сереге с Людмилой разобраться с сектой, которая орудует где-то неподалеку и делает из алкоголиков здоровых людей.

Может быть, между последней парой проскочит особая искра? Смотреть сериал «Граница миров» (2024) приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»