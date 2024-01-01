Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

В «Границе миров» очередное происшествие: один из туристов потерял свою визу и документы. Это очень опасно, ведь в документах указано, что он вампир, чего не положено знать смертным. Теперь Лехе и Аполлону предстоит отыскать визу и встретится с вампирской любовницей и ее ревнивым мужем, а Сереге с Людмилой разобраться с сектой, которая орудует где-то неподалеку и делает из алкоголиков здоровых людей.



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