Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

В гости к братьям Шиловым приезжает мама, строгая учительница. Узнав, что теперь у каждого из парней есть девушка, мама хочет познакомиться с избранницами сыновей. Однако как отреагирует женщина, узнав, что Илона — вампир, а Людмила Николаевна — сотрудница «Границы миров»? Возможно, под раздачу попадет даже начальник Павел Никитич!



Получится ли у ребят успокоить мать и не довести ее до инфаркта? Или все-таки придется прибегнуть к крайним средствам? Узнаем в 12 эпизоде сериала «Граница миров» — смотреть онлайн спешите на Wink!



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