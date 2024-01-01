Граница миров. Сезон 1. Серия 12
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Сериалы
Граница миров
1-й сезон
12-я серия
9.02024, Граница миров. Сезон 1. Серия 12
Фэнтези16+
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Граница миров (сериал, 2024) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В гости к братьям Шиловым приезжает мама, строгая учительница. Узнав, что теперь у каждого из парней есть девушка, мама хочет познакомиться с избранницами сыновей. Однако как отреагирует женщина, узнав, что Илона — вампир, а Людмила Николаевна — сотрудница «Границы миров»? Возможно, под раздачу попадет даже начальник Павел Никитич!

Получится ли у ребят успокоить мать и не довести ее до инфаркта? Или все-таки придется прибегнуть к крайним средствам? Узнаем в 12 эпизоде сериала «Граница миров» — смотреть онлайн спешите на Wink!

Сериал Граница миров 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Граница миров»